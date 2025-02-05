日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月5日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限 16069( 15354) 6月限 172( 172) TOPIX先物 3月限 26506( 24724) 日経225ミニ 2月限9291(9291) 3月限295344(295344