神奈川県箱根町の高級旅館を所有する会社の社長が旅館のリフォーム工事費用を水増し請求するなどして新型コロナ対策の国の補助金3億円をだまし取ったとして、逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは不動産賃貸業を営む「ロハス」の社長、窪沢圭容疑者（54）です。横浜地検によりますと、窪沢容疑者は、2022年8月から2023年3月にかけて、「ロハス」が所有する箱根町の高級旅館・「金乃竹塔ノ澤」「金乃竹仙石原」「松坂屋本店