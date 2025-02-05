5日の東京外国為替市場の円相場は対ドルで大幅上昇し、1ドル＝153円台前半で取引された。昨年12月中旬以来、約1カ月半ぶりの水準。日米の金利差縮小が意識され、ドルを売って円を買う動きが優勢となった。午後5時現在は前日比1円99銭円高ドル安の1ドル＝153円33〜35銭。ユーロは66銭円高ユーロ安の1ユーロ＝159円50〜54銭。米国の雇用関連指標が市場予想を下回り、米連邦準備制度理事会（FRB）による利下げ継続の観測が強ま