松たか子とSixTONESの松村北斗が共演する映画『ファーストキス1ST KISS』より、松たか子演じる硯カンナと、松村北斗演じる夫・硯駈の運命を描いたロングトレーラーが解禁された。また、本作をいち早く鑑賞した著名人から絶賛コメントも到着した。【動画】松たか子＆松村北斗の運命を描く『ファーストキス1ST KISS』ロングトレーラー本作は、脚本家の坂元裕二と監督の塚原あゆ子が初タッグを組んだオリジナル劇場公開作品。