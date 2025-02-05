【女子旅プレス＝2025/02/05】ユニバーサル･スタジオ･ジャパンでは、春恒例のイースター・イベント「ユニバーサル・イースター・セレブレーション2025」を、2025年3月7日（金）〜6月29日（日）まで開催する。【写真】USJ、東野圭吾原作「マスカレード」シリーズ＆コナンの2大ミステリー作品とコラボ◆USJ、2025年のイースター・イベントは3月7日開幕「ユニバーサル・イースター・セレブレーションは、様々なエンターテインメントや