Mathieu Rosemain[パリ ５日 ロイター] - 仏大手銀行クレディ・アグリコルが５日発表した第４・四半期決算は予想を上回る２７％の増益だった。投資銀行部門の増収率は同業他社を下回ったが、保険部門と資産運用部門が好調だった。第４・四半期の純利益は前年同期比２７％増の１６億９０００万ユーロ（１８億ドル）。同行がまとめた市場予想の平均である１３億２０００万ユーロを上回った。収入は１７％増の７１億ユーロ。市場