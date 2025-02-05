ユナイテッドクリニックグループは、2025年1月12日よりアンチエイジングを目的とした低容量タダラフィルの導入を開始しました。 ユナイテッドクリニックグループ「低容量タダラフィル」導入 ユナイテッドクリニックグループは、2025年1月12日よりアンチエイジングを目的とした低容量タダラフィルの導入を開始。■低容量タダラフィルの服用によるアンチエイジングタダラフィルはED治療薬として広く知られている薬ですが、