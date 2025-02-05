乃木坂４６の与田祐希が５日に自身のＳＮＳを更新し、イベントのオフショットを披露した。先月５日、自身のブログで２月２２、２３日のみずほＰａｙＰａｙドーム福岡での公演をもってグループから卒業することを発表した与田。インスタグラムを更新し、「２月２日最後のリアルミーグリを終えました握手会の頃から８年半皆さんの温かい言葉に何度も救われました！本当にありがとうございました！」とつづると、ファンから