タレント・藤本美貴とお笑いタレント・横澤夏子がＭＣを務めるテレビ朝日系“ママ特化型バラエティー”「夫が寝たあとに」が４日深夜に放送され、同局の野上慎平アナウンサーがゲスト出演し、家庭内でのたじたじな様子を明かした。プロレスやゴルフなどのスポーツ実況をメインにしている野上アナは２０１０年に後輩の八木麻紗子アナウンサーと結婚し、現在は９歳の長男と５歳の長女の２児の父。藤本から「最近お子さんがはまっ