YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第517回の詳細が発表となった。第517回はOmoinotakeが登場。以前にも同番組で数々の楽曲をパフォーマンスしてきた彼らだが、今回披露するのは、ブルボン『アルフォートミニチョコレート』のCMソングとして書き下ろされたラブソング「アイオライト」。かけがえのない存在への溢れ出す感情を乗せた楽曲を、ホーン隊を交えた軽快なサウンドで多幸感のあるスペシャルな一発撮りにて披露する。そ