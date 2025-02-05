巨人は２月８日に３０歳の誕生日を迎える吉川尚輝内野手を祝う「誕生祭」を、７日から１７日まで開催することを５日、発表した。「ジャイアンツ公式オンラインストア」と東京ドームの球団公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳＯＦＦＩＣＩＡＬＴＥＡＭＳＴＯＲＥ（東京ドーム２０ゲート横）」で、記念グッズの販売や直筆サイン入りポスターが当たるプレゼント企画などを実施する。記念グッズは誕生祭定番のジャカードフェ