今日5日(水)は強い寒気や強風の影響で、日本海側だけでなく太平洋側にも雪雲が流れ込んでいます。夕方には静岡で初雪が観測されました。これで、本州では今シーズンすべての地域で初雪が観測されたことになります。静岡県にも雪雲流れ込む今日5日(水)は日本海側だけでなく、西日本や東日本の太平洋側にも雪雲が流れ込んでいます。午後6時前には強い風に乗って静岡県にも雪雲が流れ込み、初雪が観測されました。平年より30日遅い発