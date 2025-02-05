テレビ朝日の久保田直子アナウンサーが５日、中学受験で第３志望ながら、東大合格１３人という難関進学校に進学したことを、ＳＮＳで明かした。「中学高校時代について取材してもらった記事が、２／５朝日新聞朝刊に掲載されました。第１、第２には受からず第３志望校でしたが、通えて良かった母校・鷗友学園。とても愉快な学校でした。」と記した。鷗友学園は東京・世田谷区の完全中高一貫女子校。１９３５年に