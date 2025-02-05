ソニー音楽財団と公益財団法人サントリー芸術財団サントリーホールは、2025年5月3日(土・祝)〜6日(火・休)の4日間、こどもを対象とした世界最大級のクラシック音楽の祭典「こども音楽フェスティバル 2025」*を開催します。 こども音楽フェスティバル 2025  日時 ： 2025年5月3日(土・祝)〜6日(火・休)の4日間会場 ： サントリーホール＜東京都港区赤坂＞およびアーク・カラヤン広場主催 ：