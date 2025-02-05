浜松オートレース場のSG「第38回全日本選抜」は、5日に前検日の作業が行われた。スポニチが公式スポンサーを務める岩見貴史（40＝飯塚）が、気合十分で浜松に乗り込んできた。「エンジンの状態は正直、あまり良くはない」としながらも、続けて「でも前節までは追い込む展開だったから。10メートルのオープン戦なら、スタートを行って粘る展開も考えられる」。自慢のスタート力を駆使して勝機をつかむ考えを明かした。「（