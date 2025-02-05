2月2日、ピン芸の日本一を決める『R-1グランプリ2025』の準決勝が開催され、決勝進出者9人が決定した。【写真】どこにいるかわかる？街裏ぴんくが出演した『R-1』コラボCM「'23年に優勝した田津原理音さんのほか、『THE W』女王の吉住さんや『M-1グランプリ』で準優勝した『さや香』新山さんなど、実力者が揃いました」（お笑いライター）昨年は優勝特典でチャンピオンがコラボCMに出演『M-1グランプリ』や『キングオブコント