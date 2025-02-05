俳優の西島秀俊（53）が5日、自身のインスタグラムを更新し、映画館に話題のアニメを観に行ったことを報告した。西島は「面白かった！ファーストガンダムまた観始めました」とつづり、「機動戦士GundamGQuuuuuuX-Beginning-」の画像をバックに映画館で笑顔の写真などを投稿。同作はテレビ放送に先駆けて映画館で劇場上映用に再構築したものが1月17日から全国公開されているもの。フォロワーからは「西島さん、ガンダム