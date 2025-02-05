新卒採用に「ジョブ型就活」を提案するgoodluckは、2月3日(月)に、ジョブ型就活のためのマッチングプラットフォーム「仕事塾」β版をリリースした。「仕事塾」の特徴「仕事塾」とは、職歴を持つ学生とポジション確約求人がマッチングするジョブ型就活プラットフォーム。学生は自身の職歴を可視化でき、企業からの限定求人に応募できたり、スカウトを受け取ることができる。一方で、企業は、職歴を持つ学生と接点を持つことができ、