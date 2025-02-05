握手するKDDI次期社長の松田浩路氏（右）と高橋誠社長＝5日午後、東京都千代田区KDDIは5日、松田浩路取締役執行役員常務（53）が4月1日付で社長に昇格する人事を発表した。高橋誠社長（63）は代表権のある会長に就く。トップ交代は2018年以来7年ぶり。KDDIは社長交代の理由を「環境の変化に対応し、機動的・円滑かつ迅速で適切な経営判断を行うため」と説明した。松田氏は現在、先端技術統括本部の本部長も務める。ドローン