東京2025デフリンピック応援アンバサダーの長濱ねるは手話も使いながら挨拶。写真は「I LOVE YOU」のハンドサイン。長濱ねる、「デフリンピック」応援アンバサダーとして手話で挨拶！ 隣に座った「みるカフェ」実行委員会の大学生ろう者と手話で交流する場面も。 一足先に「みるカフェ」を訪れ、スペシャルドリンクの注文を体験していた。