輝叶（ききょう）が、新曲「For Love」を本日配信リリースした。 （関連：15歳シンガーソングライター・Aogumo「曲名はまだないです」ミニマムなフレーズで伝え切る言葉の才気） 同曲は、比嘉愛未＆岩田剛典W主演ドラマ『フォレスト』（テレビ朝日系）のオープニング曲。輝叶が初めて作詞の全編書き下ろしをした楽曲となっている。 決して忘れてはいけない、全ての人達の誰もが持つ心の