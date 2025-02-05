エレコムは、スマートフォン使用中の熱上昇を防ぐ「ペルチェ式 ハイパワースマホクーラー」2機種を2月上旬に発売する。価格は4280円～。 MagSafe対応で、iPhoneなどのスマートフォンに取り付けることができる。MagSafe非対応の機種でも、付属のメタルプレートを端末に貼り付けることで使用が可能。最高で約-20度の高い冷却能力を持つ。本体のほかにスタンドが付属するタイプも