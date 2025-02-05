この冬最強・最長の大寒波の影響で、広い範囲で災害級の大雪となっています。大雪に伴う物流への影響です。ヤマト運輸は5日午後4時45分時点で、北海道は帯広市の一部（大通南、西十六条南、西一条南）、河東郡音更町（宝来本通）石川の白山市の一部（阿手町、尾添、河内町内尾、河内町金間、河内町下折、桑島、白峰、中宮、深瀬）愛媛の宇和島市・北宇和郡（鬼北町、松野町）・西予市・西宇和郡伊方町・南宇和郡愛南町・八幡浜市で