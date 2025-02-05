今季最強寒波の襲来で、きょうも各地で大雪に見舞われており、物流にも影響が出ています。ヤマト運輸は北海道と石川・愛媛の一部で宅配便の集荷や配達を停止しています。佐川急便では北海道や熊本・宮崎・鹿児島・沖縄の全域で集荷や配達に遅れが発生しているほか、日本郵便は北海道と佐賀・鹿児島の一部郵便局が窓口業務を休止しています。また、コンビニ各社では北海道を中心に一部店舗で商品の配送に遅れが生じているということ