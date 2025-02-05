NEXCO東日本は、5日正午から磐越道の安田ICから磐梯熱海ICまでを【予防的通行止め】にして集中除雪を実施していましたが、午後6時からこの範囲を拡大。新潟中央JCTから安田ICまでの区間も通行止めとしました。磐梯熱海ICまでの区間の通行止めも続いています。解除の見込みは未定です。 国道49号は、新潟県阿賀町の三郷チェーン着脱場から福島県会津坂下町の会津坂下IC交差点までの通行止めが続いています。 この区間を