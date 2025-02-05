マニラで記者会見するフィリピンのサラ・ドゥテルテ副大統領＝2024年12月11日（共同）【マニラ共同】フィリピン下院は5日、ドゥテルテ前大統領の長女サラ副大統領（46）を弾劾訴追すると決めた。サラ氏は公金乱用疑惑などが出ており、下院議員306人の7割に当たる215人が賛成した。今後、上院が弾劾裁判を開いて解職の是非を判断する。5月の中間選挙を前に、ドゥテルテ家とマルコス政権との対立がさらに激化した。サラ氏の兄の