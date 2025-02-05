田中角栄は、小学校卒業という学歴から総理大臣まで上りつめた稀有な政治家だ。ノンフィクション作家・保阪正康さんは「1962年に44歳の若さで大蔵大臣に就任した角栄は、官僚個人の私生活も調べあげ、飴とムチを使い分けた」という。著書『田中角栄の昭和』（朝日文庫）より、一部を紹介する――。1972年7月、田中角栄が首相に就任（写真＝内閣官房内閣広報室／CC-BY-4.0／Wikimedia Commons）■最強省庁・大蔵省に“異例”の大臣