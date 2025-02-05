所得税が生じる「年収103万円の壁」を引き上げる減税策を巡り、150万円台が与野党の攻防ラインになってきた。国民民主党は経済対策としてそれ以上を求め、与党側は財政の悪化や不公平を指摘し、けん制する。2025年度予算案の年度内成立に向け、与野党協議は来週にも本格化する見通しだ。103万円を123万円に引き上げるのが現状の政府与党案。国民民主は昨年の衆院選で178万円を掲げた。隔たりが大きい中150万円近辺を意識した発