2024Ç¯12·î¡¢·Ð±ÄÅý¹ç¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¶¨µÄ¤ËÆþ¤ê¡¢µ­¼Ô²ñ¸«¤¹¤ëÆü»º¼«Æ°¼Ö¤ÎÆâÅÄÀ¿¼ÒÄ¹¡Êº¸¡Ë¤È¥Û¥ó¥À¤Î»°ÉôÉÒ¹¨¼ÒÄ¹¡áÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆü»º¼«Æ°¼Ö¤¬¡¢¥Û¥ó¥À¤È¤Î·Ð±ÄÅý¹ç¶¨µÄ¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¡¢¹ç°Õ¤òÅ±²ó¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬5ÆüÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¥Û¥ó¥ÀÂ¦¤«¤éÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿Æü»º¤Î»Ò²ñ¼Ò²½°Æ¤Ø¤ÎÈ¿È¯¤¬¶¯¤¯¡¢·Ð±Ä¹çÍý²½ºö¤ò½ä¤ë¹Â¤¬Ëä¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Æ°¼Ö»º¶È¤ÎÂç·¿ºÆÊÔ¤È¤Ê¤ëÅý¹ç·×²è¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î¤Î¶¨µÄÆþ¤êÈ¯É½¤«¤é¡¢¤ï¤º¤«1¥«·îÍ¾¤ê¤Ç¸«Á÷¤ê¤È¤Ê¤Ã