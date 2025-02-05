大分県内のインフルエンザ患者は5週連続で減少し、すべての保健所管内で注意報基準の10人を下回りました。 【写真を見る】インフルエンザ患者数は5週連続で減少全ての保健所管内で注意報基準を下回る大分 県のまとめによりますと、2月2日までの1週間に県内58の医療機関で確認されたインフルエンザの患者数は、前の週から半数以上減り1医療機関あたり4.14人でした。 今シーズンのインフルエンザは県内でも例年より早く