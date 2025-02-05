ビートたけし（７８）こと北野武監督が都内で５日、最新作となるＡｍａｚｏｎＯｒｉｇｉｎａｌ映画「ＢｒｏｋｅｎＲａｇｅ（ブロークンレイジ）」（ＰｒｉｍｅＶｉｄｅｏ）の世界独占配信（１４日から）を記念し記者会見。?キタノ組常連俳優?の浅野忠信（５１）、大森南朋（５２）、白竜（７２）、國本鍾建（５８）が揃った。同作は「暴力映画におけるお笑い」がテーマ。警察とヤクザに板ばさみとなった殺し屋（たけし）