【CAPCOM FEBRUARY SALE】 ニンテンドーeショップ：～2月17日23時59分まで Xbox Games Store：～2月18日18時59分まで カプコンは、同社タイトルのゲーム本編、追加コンテンツをお買い得価格で販売する「CAPCOM FEBRUARY SALE」を各デジタルストアで開催している。今回、ニンテンドーeショップとXbox Games Storeにセールラ