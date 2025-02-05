巨人は５日、「ジャイアンツタウンスタジアム」開業記念試合の観戦招待と、キッズ体験企画の参加者を募集することを発表した。３月１日に新ファーム球場「ジャイアンツタウンスタジアム」（Ｇタウン）が開業。同日のヤクルト戦前に開業記念セレモニーを行う。３月１、２日のヤクルト戦と３月８、９日の阪神戦の４試合を開業記念試合として開催し、同４試合は連携協定を結ぶなどしている多摩エリア８市（稲城市、多摩市、府中市