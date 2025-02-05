「ＴＲＦ」のＤＪＫＯＯ、「Ｄａ‐ｉＣＥ」の花村想太、大野雄大、歌手の大原櫻子、お笑いコンビ「キャイ〜ン」の天野ひろゆきが５日、東京・府中市の東京都立小児医療総合センターで小児がん治療支援チャリティーライブ「ＬＩＶＥＥＭＰＯＷＥＲＣＨＩＬＤＲＥＮ２０２５ＬＩＶＥＴＯＵＲＩＮＨＯＳＰＩＴＡＬ」に出演した。アーティストが病院を訪問し、闘病中の子供たちに向けてライブを披露する企画。ＤＪ