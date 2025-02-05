鹿島は５日、茨城・鹿嶋市内で新シーズン開幕戦（１５日・湘南戦）に向けたトレーニングを行った。＊＊＊横浜ＦＭから加入したＤＦ小池龍太が好調を維持し、猛アピールを続けている。サイド攻撃の練習では右サイドのクロッサー役として、好クロスを連発。１１対１１の形で行われた変則ゲームでも、縦横無尽なプレーで存在感を示した。１日に行われたプレシーズンマッチ水戸戦でも、途中投入ながら周囲を生かし、自身