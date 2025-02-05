アウディブランドの最先端を発信『アウディ・シティ日本橋』は、『Vorsprung durch Technik（技術による先進）』を掲げ、常に時代を先取りして前進するアウディが考える、未来のプレミアムカーの在り方を提案する都市型ショールームだ。2024年12月4日にオープンした『アウディ・シティ銀座』に続き、2店舗目の新世代アウディ・シティとしてオープンする。『アウディ・シティ日本橋』では、アウディの電気自動車e-tron（イートロン