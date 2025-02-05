「青年革命家」改め「冒険家」を名乗るユーチューバー・ゆたぼん（16）が5日、自身のX（旧ツイッター）を更新。新たな髪型を公開した。ゆたぼんは「パーマあてました！」とつづり、パーマをかけた“激変”ショットを投稿。フォロワーから「いいね」「意外と似合う」「ナイスパーマ」「もう高校生だからな」「これは革命児」「なんかほほ笑ましい」などの声が寄せられた。ゆたぼんは小学校3年の時から不登校になり、「青年