元衆院議員の金子恵美氏が５日、ABCテレビ「newsおかえり」（月〜金曜後３・40）に出演し、６日から訪米し、現地時間の７日にトランプ大統領と初の首脳会談を行う石破首相について言及した。現在、日本の今後を左右する重要な会談に向け、石破首相は連日官僚らによるレクチャーを受けたり、戦略を練ったりしているという。金子氏も「日本が最大の投資国と相手に強調するのはいいこと」と歓迎する一方で「個人的な関係性を築