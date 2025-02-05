■全国の6日（木）の天気上空の寒気は、6日の朝にはいったんピークを越しますが、日本付近は強い冬型の気圧配置が続くでしょう。6日も、日本海側を中心に広い範囲で雪が降り、午前中を中心に大雪になりそうです。夕方までの予想降雪量は、東北・北陸で100センチと、記録的な大雪となるおそれがあります。また、東海で80センチ、近畿で60センチ、北海道・九州北部で50センチ、関東甲信・中国地方で40センチ、四国で30センチ、九州南