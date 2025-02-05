将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、王座、棋王、棋聖、22）に永瀬拓矢九段（32）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル 第74期ALSOK杯王将戦七番勝負」が2月5日、東京都立川市の「オーベルジュ ときと」で第3局1日目の対局を行い、手番の藤井王将が78手目を封じて指し掛けとした。あす6日午前9時頃に封じ手を開封し、対局が再開される。【映像】宝石級！？藤井王将に提供された“勝負メシ”の鉄火丼立川市内の「オーベルジュ と