アメリカで卵の値上がりが続くなか、卵1個に50セントの追加料金がかかる「エッグ・サーチャージ」が大手レストランチェーンで導入されました。アメリカメディアによりますと、レストランチェーン「ワッフル・ハウス」は料理に卵が1個使われると50セント、日本円で約76円を追加で請求するエッグ・サーチャージを3日から導入しました。この措置は一時的なもので、市場の動向によっては撤廃することもあり得るということです。