「保護犬を迎える」という選択は、家族に新たな温かさや幸せをもたらしてくれるでしょう。その絆や喜びは、想像を超えるものかもしれません。【写真】お迎え当初、警戒してケージから出ないパフィちゃんに寄り添うココアくん今回は、X（旧Twitter）ユーザー・誠樹ナオさん（@masaki_writer）が家族に迎えたふたりの保護犬、「ココア」くんと「パフィ」ちゃんとの素敵な物語をご紹介します。ココアくんとの運命の出会いココアくんは