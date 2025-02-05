プロレス界のレジェンドである長州力のオリジナルグッズが、2月5日（水）17時00分から、「郵便局のネットショップ」にて販売されている。【写真】かわいいイラストに和む〜！長州力のオリジナルグッズ一覧■オリジナルイラストをデザイン今回登場するのは、長州力をモチーフにしたイラストをデザインに使用した“手紙”がテーマのグッズ。「長州力 ぽすたんぷ・フレーム切手セット」は、レターセット、ポストカード、フレ