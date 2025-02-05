「超・乃木坂スター誕生!」に出演､人気アイドルと4ショット女性デュオ「花＊花」の公式インスタグラムが更新し、2人の近影を公開。話題を呼んでいる。左から冨里奈央、おのまきこ、こじまいづみ、一ノ瀬美空(「花＊花」インスタグラム＠hanahana_officialより)「ご覧いただきました皆さまありがとうございました」とつづり、4日に放送された「超・乃木坂スター誕生!」(日本テレビ)に、おのまきこ(48)と、こじまいづみ(48)がゲ