福岡県警八幡東署は5日、北九州市八幡東区に住む男性の携帯に4日午後1時半ごろ、「＋88」で始まる国際電話で「警視庁八王子警察署捜査二課のナカムラ」と名乗る人物から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「あなたはマネーロンダリングに関わっている恐れがある」「今から聞き取りをするので、1人になれる場所に移動してほしい」などと言われる内容だった。