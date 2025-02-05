◇先端産業支援へ基金新設バッテリー・バイオなどに３．６兆円投入尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領の権限を代行する崔相穆（チェ・サンモク）経済副首相兼企画財政部長官は５日、政府ソウル庁舎で主宰した国政懸案・経済・産業競争力強化関係閣僚会議で、バッテリーやバイオなど先端産業と技術を支援する「先端戦略産業基金」（仮称）を政府系の韓国産業銀行に新設する方針を示した。基金の規模は３４兆ウォン（約３兆６０００