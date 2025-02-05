奈良県東部の山あいにある村が設置した、1億円の公衆トイレが物議を醸しています。5日、「イット！」が向かったのは奈良・御杖村。見えてきたのはきれいな建物で、横には「トイレ休憩所」と書かれています。国道沿いに設置された真新しい建物は、2024年2月に完成した村の公衆トイレです。男女の個室トイレが1台ずつあり、中はおむつの交換台なども完備。目の前は駐車場となっていて、観光客などが利用しやすい立地です。人口1347人