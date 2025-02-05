お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（48）が5日、都内で行われた確定申告アプリ「“タックスナップ”お先に確定申告PRイベント」に登場した。この記事の写真を見る「タックスナップ」は、スマートフォンとマイナンバーカードだけで、確定申告業務をスムーズにできる会計アプリ。先日放送のテレビ番組で、当時の恋人・リチさんにプロポーズをするも失敗し、失恋したクロちゃんは、この日も163万4600円の指輪を持参。左のポ