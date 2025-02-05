ゼビオカードと三井住友カードは2月12日、クレジットカード「スポーツポイントカード」の発行を開始する。スポーツポイントカード○1.日本初の「スケルトン」デザイン半透明のスケルトン素材が生む洗練された透明感と、Visa青色ホログラムが光の角度で美しく輝く日本初のデザイン。カードのデザインは4種類のラインナップがあり、好きなものを選べる。カードデザイン○2.即時発行ですぐ使える本カードは即時発行(受付時間9:00〜19: