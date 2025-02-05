Lewis KrauskopfDavide Barbuscia[ニューヨーク４日ロイター] - 米ウォール街では、「トランプ大統領が推進する関税政策が長期的な貿易戦争に発展し、資産価値を毀損（きそん）する」というシナリオには引き続き懐疑的な声が多い。それでも投資家は、関税政策がもたらす経済的悪影響からポートフォリオを守ろうと動き始めている。トランプ政権はこれまでにメキシコとカナダへの関税実施を１カ月停止した一方、中国向けに